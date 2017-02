Une loi permettant de légaliser des dizaines d’implantations votée à la Knesset

La nouvelle loi israélienne « légalise le vol » des terres palestiniennes, a déclaré l’OLP, qui a immédiatement

Le Parlement israélien (Knesset) a voté lundi soir une loi controversée qui permettra à l’Etat de s’approprier des terres en Judée et Samarie et de légaliser des dizaines d’implantations.

La loi, approuvée par 60 députés et rejetée par 52, a été adoptée en troisième et dernière lecture, après que le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a informé l’administration Trump du débat sur cette question.

S’exprimant après le vote, Bezalel Smotrich du Foyer juif, parti nationaliste religieux qui fut l’un des instigateurs du projet, s’est félicité de l’élection du président américain Donald Trump « sans lequel la loi ne serait pas probablement passée ».

