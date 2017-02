La Knesset a voté la loi de Régulation

60 votes pour et 52 votes contre ; La loi légalise de facto un peu moins de 4 000 maisons construites sur des terres palestiniennes privées

Lors d’une session nocturne, la Knesset a adopté en troisième et dernière lecture la loi dit de Régulation qui légalise de facto un peu moins de 4 000 maisons construites sur des terres palestiniennes privées

La loi a été présentée au vote des députés de la Knesset juste après 22h30. 6à députés ont voté pour tandis que 52 ont voté contre.

Le projet de loi permet de déclarer terres israéliennes des terrains privés palestiniens sur lesquels des Israéliens ont construit sans autorisation, soit parce qu’ils ignoraient qu’ils s’agissaient de propriétés privées, soit parce que l’Etat les aurait laissés faire.

Les propriétaires palestiniens seront compensés financièrement ou par d’autres terrains.

La loi entraîne la « légalisation » de plus de 3 800 logements, que ce soit dans des avant-postes ou dans des implantations, affirme l’organisation israélienne La Paix Maintenant. Elle « légaliserait » 53 avant-postes. Au minimum, plus de 800 hectares de terres palestiniennes seraient expropriées. L’association de droite Regavim affirme que seuls 2 000 logements sont concernés.

