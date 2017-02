Première visite d’un ministre turc en Israël depuis 2010

Le ministre turc du Tourisme était mardi en visite en Israël, le premier membre du gouvernement turc à se rendre dans ce pays depuis 2010 en dépit de différends sur la question des implantations.

Nabi Avci a rencontré son homologue israélien Yariv Levin à Tel-Aviv sur fond de vives critiques d’Ankara contre une loi permettant à l’Etat israélien de s’approprier des terres palestiniennes en Judée et Samarie.

« Je pense que la relation bilatérale entre Israël et la Turquie est un élément crucial à la stabilité dans la région et un élément essentiel pour stimuler la croissance économique », a déclaré M. Levin lors d’une conférence de presse conjointe avec M. Avci.

M. Avci a indiqué pour sa part qu’il était du devoir de son pays « d’accueillir de la meilleure façon possible des touristes israéliens ».

