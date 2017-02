Israël Aerospace Industries s’arme contre les hackers

Votiro neutralisera les cyberattaques empêchant les informations sensibles de tomber dans les mains d’hackers

Votiro, un leader mondial en solutions de passerelles de désinfection sécurisées, protégeant les organisations contre les nouveaux exploits zero day et autres menaces informatiques, a annoncé aujourd’hui qu’Israël Aerospace Industries (IAI), un leader dans le développement et la production de systèmes destinés aux marchés aéronautiques militaires et commerciaux, avait installé la solution de passerelles sécurisées Secure Gateway de Votiro, basée sur la technologie de pointe brevetée « Content Disarm and Reconstruction » (désarmêment et reconstruction du contenu).

La technologie de Votiro neutralisera les cyberattaques sur IAI, empêchant ses informations sensibles ou non de tomber entre les mains de pirates informatiques

