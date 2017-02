5 soldats arrêtés pour avoir laissé entrer illégalement des Palestiniens en Israël

Les soldats auraient accepté des dizaines de milliers de shekels et de la drogue pour fermer les yeux au checkpoint

Cinq soldats israéliens ont été arrêtés mardi. Ils sont soupçonnés d’avoir accepté des pots-de-vin pour permettre à des Palestiniens sans permis d’entrer en Israël.

Les cinq soldats servaient tous au checkpoint Teenim, entre Israël et la Judée et Samarie, près de la ville de Tulkarem. La Dixième chaîne a annoncé que l’un d’eux était le commandant du checkpoint.

Les soldats auraient accepté des dizaines de milliers de shekels et des drogues fournis par un Arabe israélien pour fermer l’œil sur les Palestiniens entrant illégalement en Israël. L’homme, Ziyad Hadija, qui habite dans la ville arabe israélienne voisine de Qalansawe, est soupçonné par la police de diriger les entrées illégales de Palestiniens non autorisés.

