Israël : condamnations internationales de la loi en faveur des implantations

La loi israélienne adoptée lundi et favorisant l’expropriation de terres palestiniennes a été condamnée mardi par l’ONU et par la France. L’administration de Donald Trump est restée silencieuse.

La nouvelle loi israélienne en faveur des colons viole la législation internationale, a estimé mardi 7 février le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Il a dit regretter « profondément » l’adoption de cette loi, qui permet à Israël de s’approprier de nouvelles terres palestiniennes en Judée-Samarie. Elle « est en infraction avec la loi internationale et aura d’importantes conséquences juridiques pour Israël », a-t-il ajouté, alors que le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu de discuter des implantations israéliennes le 15 février.

En revanche, de façon tout à fait inhabituelle, les États-Unis n’ont pas fait de commentaire. « L’administration Trump se gardera de commenter (la loi) avant toute décision de justice », a dit un responsable du département d’État.

Un peu plus tôt dans la journée, c’est le chef de l’État français, François Hollande qui a condamné ce texte. « Cette loi est contraire au droit international », a-t-il lancé lors d’une déclaration conjointe avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, invité à l’Élysée.

« Je veux croire qu’Israël et son gouvernement peuvent revenir sur ce texte et peuvent reculer », a-t-il ajouté, s’alarmant d’une « accélération des colonisations » qui a « encore compliqué la tâche » de ceux qui œuvrent en faveur de la paix.

