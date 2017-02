Menace terroriste en Belgique: 11 personnes interpellées à la suite d’une vaste opération visant des « returnees »

La police judiciaire fédérale de Bruxelles a mené, la nuit dernière, neuf perquisitions à Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Laeken, Jette, Bruxelles, Liedekerke et Schaerbeek. Cette vaste opération avait pour cadre un dossier de terrorisme.

Onze personnes ont été interpellées après neuf perquisitions menées à Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Laeken, Jette, Bruxelles, Liedekerke et Schaerbeek à la demande d’un juge d’instruction spécialisé en matière de terrorisme, annonce le parquet fédéral mercredi. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête relative aux combattants potentiellement de retour de Syrie.

Les autorités judiciaires précisent que ce dossier est totalement distinct des enquêtes concernant les attentats de Paris du 13 novembre 2015 et les attentats perpétrés à Bruxelles le 22 mars 2016.

