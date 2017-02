Israël: Charles Michel rencontre les responsables de deux associations controversées «Breaking the silence» et «B’Tselem»

Le Premier ministre Charles Michel s’est entretenu mercredi avec les responsables de «Breaking the silence» et «B’Tselem», deux organisations controversées en Israël, actives dans la défense des droits de l’homme et qui sont visées par la loi dite de transparence des ONG.

Votée en juillet 2016, cette loi oblige les associations à préciser l’origine de leurs donations si plus de la moitié provient d’États autres qu’Israël. Une amende est prévue pour ceux qui ne respecteraient pas cette loi. Le gouvernement de Benyamin Nétanyahou prétend de la sorte assurer une information correcte de la population à propos d’interférences étrangères dans la politique de Israël. Les défenseurs des droits de l’homme y voient au contraire une tentative de discréditer certaines associations.

Lire l’article complet sur l’avenir.net