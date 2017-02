Russie: un rabbin américain menacé d’expulsion

Un rabbin américain, à la tête depuis 15 ans de la communauté juive de Sotchi (sud), a dénoncé aujourd’hui une décision de la justice russe de l’expulser du pays pour « menace à la sécurité nationale ».

Le ministère russe de l’Intérieur « nous a fait savoir que moi, ma femme et nos sept enfants présentons une menace pour la sécurité nationale et que nous devons quitter ce pays où je vis depuis quinze ans », a indiqué à l’Agence France Presse Ari Edelkopf, le rabbin de la communauté juive de Sotchi, station balnéaire des bords de la mer Noire.

Ari Edelkopf a été déchu en décembre de son permis de séjour en Russie, une décision dont il avait fait appel. Fin janvier, le tribunal régional de Sotchi a rejeté son appel et obligé le rabbin et sa famille à quitter la Russie avant le 11 février.

