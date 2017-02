Russie : intoxiqué par une «substance inconnue», un opposant russe dans un état critique

Vladimir Kara-Mourza est un proche du milliardaire et opposant du Kremlin Mikhaïl Khodorkovski. Pour la deuxième fois, il a été victime d’une grave intoxication.

Un responsable de l’opposition russe, Vladimir Kara-Mourza, hospitalisé depuis cinq jours, est dans «un état critique». Il a été intoxiqué par une «substance inconnue», selon sa femme Evguenia, qui cite le personnel médical.

Jeudi dernier, Vladimir Kara-Mourza, qui coordonne les activités en Russie du mouvement Open Russia de l’ex-oligarque en exil Mikhaïl Khodorkovski, avait été placé sous assistance respiratoire et soumis à des soins intensifs. «Son état est critique mais stable», a indiqué sa femme, expliquant que «le diagnostic officiel est une forte intoxication causée par une substance inconnue». Les médecins n’ont pas encore réussi à établir l’origine de cette intoxication, a-t-elle ajouté, annonçant avoir envoyé des échantillons de sang à des laboratoires en France et en Israël. «Les analyses menées par des laboratoires en Russie n’ont mené à rien», a-t-elle précisé. «Les médecins m’ont dit aujourd’hui (mardi) que lors de son hospitalisation des analyses médicales ont conclu à la présence de substances toxiques inconnues», a annoncé de son côté l’avocat de l’opposant, Vadim Prokhorov. C’est la deuxième fois que Vladimir Kara-Mourza est victime d’une intoxication grave de ce genre.

