La Russie promet à Israël d’empêcher que ses armes n’arrivent au Hezbollah

L’ambassadeur russe a indiqué que l’Etat hébreu a récemment présenté à Moscou ses « lignes rouges » en Syrie

L’ambassadeur de Russie en Israël, Alexander Shane, a déclaré que son pays déploie actuellement des efforts pour empêcher le transfert d’armes russes au Hezbollah, dans une interview à l’agence de presse Interfax.

Selon Shane, « Israël considère l’Iran comme la plus grande menace et comme une cause d’instabilité dans la région », avant de préciser que Moscou a promis à l’Etat hébreu que les armes russes n’arriveront pas au Hezbollah. »

L’ambassadeur russe a indiqué qu’Israël a présenté à Moscou ses « lignes rouges » et fait part de ses préoccupations concernant l’aide que la Russie prodigue à l’Iran et à la Syrie.

