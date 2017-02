Israël découvre un système de transfert de fonds entre Gaza et la Judée et Samarie

La contrebande de cartes de débit entre Palestiniens pour être utilisés par les groupes terroristes se faisait via le passage d’Erez

Les services de sécurité du Shin Bet ont déclaré mercredi qu’ils ont découvert une opération entre le Hamas et le Jihad islamique, qui transfèrent de l’argent depuis la bande de Gaza jusqu’aux mains d’agents en Judée et Samarie.

Le groupe terroriste basé à Gaza envoyait des cartes de débit reliées à des comptes remplis par courrier ou par transporteurs via le poste de frontière Erez qui permet de passer de Gaza à Israël.

Les agents en Judée et Samarie pouvaient alors retirer des espèces dans n’importe quels guichets pour financer des attentats terroristes, a indiqué le Shin Bet.

Salim Tutah, résident de Gaza City âgé de 26 ans, a obtenu un permis d’entrée en Israël pour travailler en tant que chauffeur de tracteur pour un entrepreneur palestinien qui travaille dans des projets pour l’agence gouvernementale humanitaire USAID en Judée et Samarie.

Tutah a avoué durant un interrogatoire, avoir transmis une carte de débit reliée à un compte contenant des milliers de shekels au groupe du Jihad islamique. Il a reçu ces cartes de la part d’agents du Hamas du côté palestinien au poste de frontière d’Erez.

Lire l’article complet sur The Times of Israël