Deux Palestiniens tués près de la frontière Egypte-Gaza (Hamas)

Deux Palestiniens ont été tués et cinq blessés dans la nuit de mercredi à jeudi près de la frontière entre l’Egypte et la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé dans le territoire palestinien, incriminant une frappe israélienne.

Hossam al-Soufi, 24 ans, et Mohammed al-Aqra, 38 ans, ont été tués, et cinq autres personnes blessées par une frappe israélienne du côté égyptien de la frontière, dans le Sinaï, a dit le porte-parole du ministère Achraf al-Qoudra.

Les circonstances de la mort des deux hommes étaient cependant très peu claires. Tsahal n’avait pas confirmé tôt jeudi avoir mené de frappe.

