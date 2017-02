Israël: 6 blessés dans une attaque terroriste à Petah Tikva, le terroriste arrêté

Tsahal aurait commencé à encercler la maison du terroriste, indiquent des médias palestiniens.

Six personnes ont été blessées lors d’une attaque terroriste perpétrée jeudi au marché de Petah Tikva près de Tel-Aviv, a indiqué la police israélienne.

Les services de secours sont arrivés rapidement sur les lieux et ont fourni des soins médicaux à trois personnes souffrant de blessures par balles ainsi qu’à un homme ayant été poignardé.

Ils ont été ensuite évacués à l’hôpital le plus proche.

Durant l’attaque, le terroriste a commencé par tirer sur les passants, puis a continué à marcher dans la rue et à tirer sur un bus. Peu de temps après, le terroriste a poignardé un homme avec un tournevis avant d’être maitrisé par la police.

