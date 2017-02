Marine Le Pen opposée à la double nationalité franco-israélienne

« Israël n’est pas un pays européen (…) et accepte de le dire », a déclaré la leader frontiste sur France 2

Invitée de « L’Émission Politique » sur France 2 jeudi soir, la candidate du Front national à l’élection présidentielle Marine Le Pen a rappelé qu’elle était opposée à la double nationalité extra-européenne, évoquant notamment les Franco-israéliens.

Alors que la journaliste Léa Salamé interrogeait la leader frontiste si, dans le cas où elle était élue, elle comptait « demander aux Juifs française de renoncer à leur double nationalité israélienne », Marine Le Pen a répondu : « Israël n’est pas un pays européen. Je crois que même Israël accepte de le dire et de le penser. Je suis contre la double nationalité extra-européenne ».

« Donc vous demandez ce soir aux Juifs français qui nous regardent de renoncer, s’ils voulaient avoir une double nationalité », a insisté la journaliste.

« Eux et les autres (…) Ce n’est pas aux Juifs mais aux Israéliens à qui je demande de choisir leur nationalité », a-t-elle rétorqué.

« Cela ne veut pas dire que, s’ils ne choisissent pas la nationalité française, ils devront partir de France. La France a parfaitement la possibilité d’accueillir sur son sol, y compris pour un temps long, des gens qui sont étrangers et qui gardent leur nationalité, pour peu qu’ils respectent les lois et les valeurs françaises. On a rarement des problèmes avec Israël sur ce sujet », a précisé Marine Le Pen.

