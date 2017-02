Arié Déry utilise un oignon pour pleurer le rav Ovadia Yossef

La seconde chaine de la télévision israélienne a mis la main sur les coulisses du tournage d’un clip électoral où Arié Dhéry, le leader du parti orthodoxe séfarade Shass, apparait aux côtés du chanteur Benny Elbaz dans une chanson dédié au leader spirituel Ovadia Yossef. Ce clip avait été diffusé lors de la dernière campagne électoral et tait censé représenter la filiation entre Arié Dhéry et son mentor.

Sauf qu’il est rare de pouvoir pleurer sur commande comme le souhaitait le réalisateur du clip. L’actuel ministre de l’Intérieur va utiliser un subterfuge bien connu : l’Oignon, reconnaissant lui-même qu’il ne parvient pas à larmoyer. La diffusion du reportage n’a évidemment pas été apprécié par le principal intéressé qui a indiqué que « le tournage du clip a duré plusieurs heures » et que si sa peine « était réelle », il n’était pas « un acteur qui pouvait pleurer lorsque la caméra tournait ».