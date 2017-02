Trump : ‘Nos relations avec Israël vont s’améliorer’

Benyamin Nétanyahou Binyamin Nétanyahou va être reçu la semaine prochaine par le nouveau président américain Donald Trump à la Maison Blanche. Cette rencontre sera cruciale pour les futures relations entre Israël et les USA. Pour la plupart des observateurs, elle ne peut qu’annoncer une amélioration des liens entre les deux pays.

En prévision de cet entretien, Nétanyahou a déjà annoncé que les discussions porteraient essentiellement sur la question du nucléaire iranien et sur les moyens de modifier l’accord désastreux conclu, sous l’impulsion d’Obama, entre Téhéran et les grandes puissances à Vienne en juillet 2015.

Dans l’entourage de Nétanyahou, on reste circonspect. Certains ministres se sont plaints d’ignorer ce que comptait dire le Premier ministre sur la question arabe et palestinienne au président américain. Nétanyahou se serait alors engagé à entendre, lors de la prochaine réunion du cabinet sécuritaire, l’opinion de ses ministres sur le sujet avant son tête-à-tête avec le président américain.

Lire l’article complet sur http://www.lphinfo.com