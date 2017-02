Front national. Pourquoi il n’a pas changé

Pour élargir son socle électoral, Marine Le Pen cherche à adoucir son image et son discours. Derrière la façade, le programme reste fidèle aux fondamentaux du FN.

Marine, mère de famille. Marine, avocate. Marine, une femme comme les autres… La candidate FN a profité de son lancement de campagne, le week-end dernier, à Lyon, pour diffuser un tract et projeter un clip vidéo dans lesquels elle fend l’armure. Une opération de communication bien orchestrée. Souvent jugée comme clivante et agressive, la fille de Jean-Marie Le Pen tente d’adoucir son image pour élargir son socle électoral.

Une stratégie qui participe de la « dédiabolisation » du FN, impulsée par Florian Philippot. Un changement sur la forme, mais pas vraiment sur le fond. Même si le Front national s’efforce de lisser son message, il reste fidèle à ses fondamentaux : coup d’arrêt à l’immigration, instauration de la « préférence nationale », fermeture des frontières…

