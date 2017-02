Conseils aux Voyageurs – France

Dans le contexte sécuritaire actuel :

– 3 février 2016 : Attaque terroriste au Louvre

– 10 février 2016 : 4 personnes soupçonnées de préparer un attentat

– 13 juin 2016 : deux policiers assassinés à leur domicile

– 7 janvier 2016 : attaque du commissariat du 18e arrondissement à Paris

– 13 novembre 2015 : carnage au Bataclan et sur des terrasses de l’Est parisien

Il est recommandé de faire preuve d’une très grande vigilance lors des déplacements, en particulier dans les lieux de forte affluence et les quartiers touristiques, d’éviter les rassemblements et de se tenir à l‘écart des postes de police et de gendarmerie ainsi que des bâtiments officiels qui peuvent constituer des cibles privilégiées.



Sources: francetvinfo.fr

lexpress.fr

lemonde.fr