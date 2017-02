Terrorisme : un jeune couple de Montpellier était sur le point de frapper

Thomas et Sara, 20 et 16 ans, arrêtés vendredi près de Montpellier, s’apprêtaient à passer à l’action.

La dérive mortifère d’un couple de jeunes convertis aurait pu très mal finir. Vendredi matin, les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste (SDAT) ont interpellé quatre personnes âgées de 16 à 33 ans dans la région de Montpellier (Hérault), soupçonnées d’avoir voulu commettre un attentat « imminent sur le sol français », selon les précisions du ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux. Parmi eux, un couple de convertis apparaît au cœur des investigations. Sara, 16 ans, et Thomas, 20 ans, avaient semble-t-il pour projet de sceller leur future union religieuse dans le sang.

Trois des quatre suspects arrêtés vendredi étaient connus des services de renseignement. Sara se montrait très active sur les réseaux sociaux, et notamment sur Telegram, la messagerie préférée des djihadistes. Ses messages ne laissaient aucun doute quant à sa radicalisation. L’adolescente s’était éprise de Thomas, lui aussi surveillé par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) depuis ses velléités de départ en Syrie, à la fin de l’année 2015, pour rejoindre les rangs de l’organisation terroriste Daech. Originaire des Ardennes et en proie à de grosses difficultés financières, le jeune homme entretenait manifestement des relations difficiles avec sa famille.

