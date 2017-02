20.000 personnes au rassemblement des militants kurdes ce samedi à Strasbourg

Le grand rassemblement annuel des militants kurdes est organisé ce samedi 11 février à Strasbourg. Il doit accueillir plus de 20.000 personnes.

Pour la 18e année consécutive, les militants entendent « dénoncer le complot international du 15 février contre le leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan, capturé à Nairobi en 1999 et condamné en Turquie à la perpétuité », explique Hélène Erin, porte-parole du peuple kurde de Strasbourg. La manifestation a lieu cette fois dans un contexte particulier avec une « Turquie qui court à grande vitesse vers une guerre civile », poursuit-elle. « Le peuple kurde est très directement lié aux espoirs de paix au Moyen-Orient, puisqu’il combat également efficacement Daesh en Irak et en Syrie « .

Depuis 6h ce samedi matin et jusqu’à 11h30, les manifestants sont rassemblés entre le boulevard de Lyon et celui de Nancy. Le cortège se rendra ensuite sur le parking des Vanneaux à la Meinau, pour un meeting prévu à 13h. Parmi les 20.000 personnes attendues, une centaine de personnes de 15 nationalités différentes dont certains marchent de Mannheim en Allemagne depuis 6 jours. 200 bus sont par ailleurs attendus et tous sont contrôlés par les forces de l’ordre.

