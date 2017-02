Un Danois d’origine libanaise, soupçonné d’avoir planifié un attentat en Europe, arrêté en Turquie

L’auteur de l’attentat du Nouvel An à Istanbul formellement inculpé.

Deux hommes soupçonnés d’avoir planifié un attentat en Europe au nom de l’organisation Etat islamique (EI, ou Daech en arabe) ont été arrêtés il y a une dizaine de jours dans le sud de la Turquie, a rapporté samedi l’agence turque Dogan.

Les deux hommes, un Danois d’origine libanaise de 35 ans, Abdallah al-Halabi, et un Suédois d’origine irakienne de 38 ans, Mohammed Toufic Saleh, ont tous les deux été entraînés en Syrie et étaient entrés illégalement en Turquie il y a douze jours, précise Dogan.

La police a fouillé une maison dans laquelle les deux hommes se cachaient à Adana, dans le sud du pays, et les ont interrogés pendant dix jours, poursuit l’agence selon laquelle ils avaient rejoint l’EI il y a trois ans.

Les services de sécurité suédois (Säpo) ont confirmé l’information auprès du quotidien Aftonbladet.

« Nous avons reçu l’information par les renseignements turcs qu’un citoyen suédois avait été arrêté en Turquie », a déclaré la porte-parole du Säpo, Nina Odermalm Schei, citée par le quotidien suédois. « Nous nous concentrons désormais pour obtenir plus d’informations sur cette arrestation et pour découvrir ce qu’a montré l’enquête turque », a-t-elle ajouté.

Les autorités du Danemark ont elles aussi affirmé avoir été alertées par Ankara au sujet de l’arrestation d’un ressortissant danois, sans toutefois commenter l’affaire.

C’est l’épouse du suspect suédois qui aurait alerté la police suédoise des activités de son mari qui a emmené ses deux jeunes filles en Syrie.

Lire l’article complet sur http://www.lorientlejour.com