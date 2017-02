L’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et la Jordanie ont également critiqué le vote

Le président turc M.Erdogan, a qualifié lundi de « provocation absolue » la décision israélienne « d’accélérer les implantations en Judée et Samarie », lors d’un discours pendant une visite officielle au Barheïn.

Le Parlement israélien (Knesset) a adopté la semaine dernière, en troisième et dernière lecture, une loi controversée qui permettra de légaliser des dizaines d’implantations qui englobent plus de 4.000 unités de logement.

Le projet de loi permet notamment aux résidents des implantations, comme Amona et certaines parties d’Ofra, de s’extraire du contrôle de la Cour suprême. En effet, ils ne risqueront plus de se voir ordonnés leur expulsion par la Cour, puisque, en raison de la rétroactivité de l’expropriation.

