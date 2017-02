Damas prêt à un échange de prisonniers [ceux qui sont encore vivants] avec les rebelles

L’annonce du régime intervient quelques jours avant la tenue de discussions de paix à Astana, au Kazakhstan.

Le régime syrien s’est dit prêt à échanger des détenus dans ses prisons contre des otages chez les rebelles, quelques jours avant la tenue de discussions de paix au Kazakhstan, rapporte lundi l’agence officielle Sana.

« Le gouvernement assure qu’il est prêt (…), dans le cadre des efforts en vue de la prochaine réunion d’Astana, à échanger des détenus contre des hommes, femmes, enfants, civils et militaires kidnappés par des groupes terroristes », a indiqué l’agence. « Terroriste » est le terme utilisé par le régime pour désigner tous ses opposants.

Le régime de Damas et des groupes rebelles armés ont de nouveau été conviés à des discussions de paix les 15 et 16 février à Astana, après un premier round le mois dernier sous la houlette de la Russie, de l’Iran, parrains de Damas, et de la Turquie, alliée des insurgés.

L’annonce de Damas intervient également après un rapport choc d’Amnesty International accusant le régime d’avoir pendu quelque 13.000 personnes en cinq ans dans une prison, un document qualifié par les autorités de « totalement faux ».

