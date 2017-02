Israël: le projet de loi sur les appels à la prière adopté par le gouvernement

Le nouveau projet interdit l’usage des haut-parleurs de 23H00 à 07H00.

Le gouvernement israélien a adopté dimanche en fin de soirée un projet de loi controversé visant à interdire aux mosquées d’utiliser des haut-parleurs pour l’appel à la prière tôt le matin et tard le soir.

Des informations publiées par le ministère de la Justice indiquent qu’une liste de textes soumis au vote dimanche au sein du comité ministériel de législation signale le « projet de loi sur la prévention du bruit des systèmes de sonorisation dans les établissements religieux » comme étant « adoptée », sans plus de détails.

L’approbation par le comité, présidé par le ministre de la Justice Ayelet Shaked, membre du parti Foyer juif, ouvre la voie à l’examen du texte au Parlement.

Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou s’était déclaré favorable à cette loi, qui existe également dans de « nombreuses villes en Europe et dans différents endroits dans le monde musulman ».

