Première crise à la Maison-Blanche : le conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, démissionne

Trois semaines après l’installation de la nouvelle administration, Michael Flynn est victime de ses relations ambiguës avec la Russie.

Michael Flynn prend officiellement la porte en raison de son manque de sincérité envers le président et le vice-président, Mike Pence. Au-delà, ce sont ses relations ambiguës avec la Russie qui l’ont mis dans ce mauvais pas. Alors que le FBI enquête sur les interférences orchestrées par le Kremlin dans la campagne présidentielle, des appels téléphoniques ont été interceptés entre le conseiller de Trump et l’ambassadeur russe à Washington, Sergueï Kislyak. L’un d’eux est survenu le 1er janvier, au moment où Barack Obama prenait des sanctions et expulsait vingt-cinq espions russes agissant sous couverture diplomatique. Ces conversations étaient potentiellement illégales, si le général – alors sans fonction officielle, à part son appartenance à l’équipe de transition – a donné des informations aux Russes ou leur a promis que les sanctions seraient bientôt levées. Un citoyen américain non mandaté par le gouvernement n’a pas le droit de négocier avec un pouvoir étranger, l’incrimination pouvant aller jusqu’à la trahison.

