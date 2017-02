Venezuela : le vice-président, sanctionné par les USA pour trafic de drogue

Le vice-président du Venezuela, Tareck El Aissami, a dénoncé mardi « une misérable et infâme agression » des Etats-Unis, au lendemain des sanctions financières que lui a infligées Washington pour trafic de drogue.

« Sur le plan personnel, je reçois cette misérable et infâme agression comme une reconnaissance de ma condition de révolutionnaire anti-impérialiste. NOUS VAINCRONS », a écrit sur son compte Twitter le numéro deux du pays sud-américain.

Les Etats-Unis ont infligé lundi des sanctions financières à Tareck El Aissami, « l’aboutissement de plusieurs années d’enquête visant d’importants trafiquants de drogues aux Etats-Unis et démontrent que l’influence et le pouvoir ne protègent pas ceux qui s’engagent dans des activités illégales », selon le communiqué du Trésor américain.

