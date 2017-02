Disney lâche le YouTubeur PewDiePie pour antisémitisme

Un des studios du groupe Disney a mis fin à sa collaboration avec le célèbre YouTubeur PewDiePie après plusieurs vidéos contenant des insultes antisémites ou des références nazies, a indiqué une porte-parole au Wall Street Journal mardi.

Le Suédois de 27 ans, Felix Kjellberg de son vrai nom, est connu pour ses vidéos humoristiques qui lui ont permis d’atteindre plus de 53 millions d’abonnés.

« Même si Felix a créé un engouement en étant provocant et irrévérencieux, il est clairement allé trop loin dans ce cas et les vidéos qui en résultent sont déplacées », a déclaré au quotidien new-yorkais une porte-parole de Maker Studios, filiale de Disney avec qui le Suédois était sous contrat.

