Imri Ziv représentera Israël à l’Eurovision

Le chanteur a conquis le public d’Une star est née avec une chanson de Kelly Clarkson et ira en mai en Ukraine

Les Israéliens ont élu lundi soir Imri Ziv, chanteur de 25 ans, pour les représenter au concours de chant de l’Eurovision. Il a été choisi parmi quatre candidats pendant une compétition nationale télévisée.

Ziv a battu les trois autres concurrents dans l’émission de téléréalité « Une star est née » (Kochav Nolad) en interprétant « Because of you » de Kelly Clarkson. Il avait déjà chanté « Halo » de Beyoncé dans la soirée.

Le chanteur a déjà l’expérience de l’Eurovision, car il a été le choriste des candidats israéliens Nadav Guedj en 2015 et Hovi Star l’année dernière à Stockholm.

