Benjamin Netanyahou va tester sa marge de manoeuvre à Washington

Après le Londres post-Brexit, le Premier ministre israélien s’en va soigner ses alliances avec le Washington de Donald Trump.

Et si avant l’investiture de Trump, la droite israélienne pouvait être dans l’euphorie, Benjamin Nétanyahou est parti conscient qu’il allait devoir agir de manière prudente :

“Ma préoccupation principale est d’abord de prendre soin de la sécurité d’Israël. Pour renforcer l’alliance forte qui existe entre Israël et les Etats-Unis, cela requiert une politique responsable, une politique équilibrée et c’est ainsi que j’ai l’intention d’agir. J’ai conduit ces rapports d’une manière calculée et je continuerai à agir de la sorte.“

Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, depuis l‘époque où Benjamin Nétanyahou était ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies dans les années 80. La dernière fois qu’ils se sont rencontrés, c‘était pendant la campagne présidentielle américaine, et ils semblaient alors sur la même longueur d’onde.