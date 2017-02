Mort mystérieuse de Kim Jong-nam, demi-frère de Kim Jong-un

Fils aîné du dirigeant Kim Jong-il, il fut un temps considéré comme son successeur potentiel, avant de tomber en disgrâce.

Kim Jong-nam, demi-frère du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a été assassiné lundi 13 février en Malaisie, rapportent, mardi 14 février, l’agence de presse sud-coréenne Yonhap et plusieurs médias de Corée du Sud.

La chaîne de télévision TV Chosun affirme qu’il a été empoisonné à l’aéroport de Kuala Lumpur par deux femmes présentées comme des agents du Nord. Les deux femmes sont en fuite, ajoute Chosun, qui s’appuie sur plusieurs sources gouvernementales sud-coréennes.

La police malaisienne a confirmé que Kim Jong-nam avait été aspergé avec un spray dans la galerie marchande de l’aéroport de Kuala Lumpur, alors qu’il attendait un vol pour Macao, et était mort lors de son transfert vers un hôpital. Le service des urgences de l’hôpital de Putrajaya a confirmé la mort d’un Nord-Coréen né en 1970 et connu sous le nom Kim.

