Présidentielle française : le Kremlin, accusé d’ingérence, dément

Près de 4.000 attaques ont été menées depuis un mois, selon l’équipe de Macron ; RT, Sputnik et le Kremlin ont dénoncé ces accusations « absurdes » d’ingérence

Cible d’attaques informatiques et de ce qu’ils qualifient la « propagande » de médias pro-Kremlin, le candidat centriste Emmanuel Macron et ses proches soupçonnent la Russie de vouloir influencer la présidentielle française, ce que Moscou a fermêment démenti.

L’entourage du jeune candidat de 39 ans a accusé mardi le pouvoir dirigé par Vladimir Poutine de dénigrer l’ancien ministre de l’Economie et de soutenir ses principaux adversaires, le conservateur François Fillon et la patronne de l’extrême-droite Marine Le Pen, tous deux partisans d’un rapprochement avec Moscou

« Le Kremlin a choisi ses candidats, François Fillon et Marine Le Pen » et « ils font la promotion de ces deux candidatures sur des médias d’Etat », a déclaré mardi Benjamin Griveaux, porte-parole du mouvement d’Emmanuel Macron « En Marche ! », sur la chaîne iTELE.

Lire l’article complet sur The Times of Israël