Les principales déclarations de Trump et Nétanyahou

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou ont donné mercredi une conférence de presse commune à la Maison Blanche, avant de mener des discussions.

Voici les principales déclarations de Donald Trump:

. Sur les liens entre les Etats-Unis et Israël: « Avec cette visite, les Etats-Unis réaffirment une nouvelle fois nos liens indestructibles avec notre précieux allié, Israël. Le partenariat entre nos deux pays bâti sur nos valeurs communes a fait progresser la cause de la liberté humaine, de la dignité et de la paix. Ce sont les fondements de la démocratie. L’Etat d’Israël est un symbole pour le monde en matière de résilience face à l’oppression ».

. Sur l’Iran: « Les défis en matière de sécurité auxquels Israël fait face sont énormes, y compris la menace des ambitions nucléaires de l’Iran, ce dont j’ai beaucoup parlé. L’accord iranien est l’un des pires accords que j’aie jamais vus. Mon administration a déjà imposé de nouvelles sanctions à l’Iran, et je ferai davantage pour empêcher à jamais l’Iran de développer une arme nucléaire ».

. Sur les Nations unies: « Je rejette les actions injustes et partisanes contre Israël aux Nations unies, qui ont traité Israël, selon moi, de façon très, très injuste ».

. Sur la solution à deux Etats et le déménagement de l’ambassade américaine: « Je regarde (la solution à) deux Etats et (la solution à) un Etat et (…) si Israël et les Palestiniens sont contents, je suis content avec (la solution) qu’ils préfèrent. Les deux me conviennent. J’ai pensé pendant un temps que la (solution à) deux Etats avait l’air d’être la plus facile des deux mais, honnêtement, si Bibi et les Palestiniens –si Israël et les Palestiniens– sont contents, je serais satisfait avec celle qu’ils préfèrent ».

« Les Etats-Unis favoriseront la paix et un véritable accord de paix ».

« Au sujet du transfert de l’ambassade à Jérusalem, j’aimerais que cela se fasse. Nous y réfléchissons très très, très sérieusement (…) Nous verrons ce qui se passe ».

. Sur le compromis: « Comme dans toute négociation réussie, chaque partie devra faire des compromis ».

« Les Israéliens vont devoir faire preuve de flexibilité, ce qui est difficile. C’est difficile à faire. Ils vont devoir montrer qu’ils veulent vraiment parvenir à un accord ».

« En ce qui concerne les implantations (dans les Territoires palestiniens), je voudrais que vous fassiez preuve de retenue pour quelques temps ».

« Je pense que les Palestiniens doivent se débarrasser de la haine qu’on leur a inculqué depuis leur plus jeune âge. On leur a inculqué une haine immense ».

