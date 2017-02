Nétanyahou: « Il n’y a pas de meilleur soutien de l’Etat juif que Trump

Le président des Etats-Unis Donald Trump et le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou ont évoqué plusieurs points lors d’une conférence de presse commune à la Maison Blanche mercredi, durant laquelle, la complicité entre les deux hommes et la chaleur dans laquelle s’est déroulée la rencontre ont frappé les observateurs.

LA SOLUTION A DEUX ETATS : PAS LA SEULE VOIE POSSIBLE

Donald Trump a estimé que « la solution à deux Etats » pour régler le conflit israélo-palestinien n’était pas la seule voie possible pour la paix.

La Maison Blanche avait indiqué mardi soir que Washington n’insisterait plus sur ce principe de référence de la communauté internationale et qu’il ne dicterait plus les termes d’un éventuel accord de paix entre Israël et les Palestiniens.

Nétanyahou a de son côté, fustigé la haine contre les Juifs et des Israéliens véhiculée au sein de la société palestinienne, et transmise à la jeunesse dans les livres scolaires.

Il a également souligné que pour aboutir à la paix, les Palestiniens devaient reconnaître l’Etat juif, et prévenu qu’Israël comptait garder le contrôle de la sécurité sur toute la Judée et Samarie.



IMPLANTATIONS : APPEL A LA RETENUE

Le président américain a appelé l’Etat hébreu et les Palestiniens à faire des compromis pour trouver un accord de paix, et appelé Israël à « la retenue » sur les implantations en Judée et Samarie.

Le chef du gouvernement israélien a répondu que « la question des implantations n’était pas au coeur du conflit » avec les Palestiniens, auxquels il a réclamé la « reconnaissance de l’Etat juif » d’Israël.

Il a également clarifié la raison de la présence des implantations, déclarant que « les Juifs n’étaient pas des colonialistes étrangers en Judée ».

Nétanyahou a dit vouloir arriver à « une entente avec Trump sur les implantations afin que les deux pays cessent de buter sur cette question ».

