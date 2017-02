Venezuela. CNN en espagnol interdite d’antenne

La chaîne américaine, dans sa version en espagnol, n’est plus disponible au Venezuela. Sur ordre du président Nicolás Maduro, l’autorité audiovisuelle a suspendu le signal de CNN, accusée d’attenter “à la paix” du pays.

Le 6 février, la chaîne a diffusé un reportage d’investigation intitulé “Pasaportes en la sombra” (“Des passeports dans l’ombre”) qui décrivait “un réseau présumé de vente de passeports et de visas du Venezuela à des ressortissants du Moyen-Orient”, explique El Universal. Y compris des personnes qui seraient liées au Hezbollah.

L’émission rapportait le témoignage d’un ancien conseiller de l’ambassade du Venezuela en Irak, en poste entre 2013 et 2015, qui a été limogé après avoir dénoncé ces transactions de passeports et de visas. Les sommes versées par les acheteurs pouvaient atteindre jusqu’à 15 000 dollars (14 000 euros), rapporte le journal.

En outre, le reportage décrivait Tareck El Aissami comme l’un des organisateurs du réseau. Vice-président du Venezuela, celui-ci s’est vu infliger une sanction pour trafic de drogue par les États-Unis, deux jours avant que le Venezuela ne décide de suspendre CNN en espagnol.

