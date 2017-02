Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française en Israël

Du 5 au 10 février, SO FRENCH SO FOOD s’offrait une 5e édition israélienne, en partenariat cette année avec la région d’Alsace. Pour cette semaine de la gastronomie française en Israël, Guillaume Gomez, chef des cuisines de l’Elysée, Président de l’association des Cuisiniers de la Republique Française et co-Président d’Euro –Toques France, a été convié, en tant que membre du Club des Chefs des Chefs, par son homologue israélien, le chef Shalom Kadosh. Il a été reçu par le Président Reuven Rivlin, accompagné par SE l’Ambassadrice de France, Hélène Le Gal, avec une délégation de 21 chefs et un maître boulanger-pâtissier français. Cette année, l’événement a mis à l’honneur la cuisine française dans 6 villes d’Israël.

Le dimanche 5 février, SE Hélène Le Gal, Ambassadrice de France en Israël, présentait à l’occasion du lancement de la SO FRENCH SO FOOD, la délégation des chefs français invités ainsi que leurs partenaires israéliens, lors d’une grande soirée d’ouverture. Pour cette 5e édition , la semaine de la gastronomie française a été célébrée du nord au sud d’Israël, dans les plus grandes villes du pays : Jérusalem, Tibériade, Haifa, Beer-Sheva, Tel-Aviv et Acre.

Durant 5 jours, les 21 chefs et un boulanger français réputés ont investi les cuisines de 18 restaurants et d’une boulangerie, pour revisiter en duo avec leurs homologues israéliens, les spécialités culinaires françaises, plus particulièrement alsaciennes.

Jeudi, trois chefs français de renom ont été accueillis par Boaz Dror, Chef exécutif du Sheraton Tel Aviv Hotel, pour donner successivement une Masterclass sur la préparation d’un menu gourmet alsacien : Alexis Albrecht pour l’entrée, Pascal Bastian pour le plat principal et Roland Hertzog pour le dessert.

Lire l’article complet sur http://www.neorestauration.com