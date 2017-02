La Suède nomme un « Monsieur conflit israélo-palestinien »!

La ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallström a décidé de nommer un émissaire spécial chargé de trouver une solution au conflit israélo-palestinien.

D’abord surpris, le ministère israélien des Affaires étrangères a préféré réagir par le sarcasme. Son porte-parole Emmanuel Nahshon a déclaré: « Au vu de la réussite particulièrement visible du gouvernement suédois dans la promotion de la paix dans le monde, nous lui exprimons notre reconnaissance pour cette décision qui aidera certainement à la résolution des conflits qui déchirent notre région. Comme se fait-il que les Suédois n’y aient pas pensé plus tôt?? »

Plus sérieusement, on se demande à Jérusalem ce qui a bien pu prendre la ministre des Affaires étrangères, sachant qu’elle est persona non grata en Israël tant ses prises de positions sont ouvertement hostiles à l’Etat juif. Un haut-fonctionnaire israélien suppose que ce qui intéresse les Suédois c’est surtout l’image d’eux qu’ils tiennent à préserver, celle d’un pays qui œuvre pour la paix et qui se spécialise dans la résolution des conflits.

