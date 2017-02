Trump loue les liens indestructibles des Etats-Unis avec Israël

Washington – Le président américain Donald Trump a loué mercredi les liens « indestructibles » entre les Etats-Unis et Israël, lors d’une conférence de presse commune avec le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou à la Maison Blanche.

« Avec cette visite, les Etats-Unis réaffirment une nouvelle fois nos liens indestructibles avec notre précieux allié, Israël », a déclaré M. Trump.

« Le partenariat entre nos deux pays bâti sur nos valeurs communes a fait progresser la cause de la liberté humaine, de la dignité et de la paix », a-t-il poursuivi.

