Mise en garde américaine contre les voyages au Liban

Le département d’Etat Américain a mis en garde ce 15 février ses ressortissants contre tout déplacement au Liban en raison de menaces terroristes, de risques d’affrontements armés, d’enlèvements, en particulier « près des frontières avec la Syrie et Israël.

Les services consulaires américains rappellent leurs ressortissants qu’ils ne pourront offrir de service de protection et seront en charge d’organiser par eux-même leurs déplacements au Liban. L’Ambassade Américaine au Liban indique également qu’il existe de forts risques d’attentats terroriste avec la présence nominale du Hezbollah, organisation chiite libanaise qui était jusqu’à présent nommée de manière indirecte par le département d’état mais également des organisations terroristes syriennes Daesh et Al Nosra qui ont déjà perpétré des attaques terroristes sur le territoire du Pays des Cèdres, du Hamas et des brigades Abdullah Azzam. Ils rappellent également que des attentats et affrontements ont été dernièrement commis:

