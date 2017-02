Sondage élection présidentielle : Le Pen largement en tête devant Macron, Fillon distancé

D’après le dernier sondage Ipsos-Cevipof pour Le Monde, l’électorat de la présidente FN est aussi celui qui exprime le moins de doute sur son choix.

« PenelopeGate », encore et toujours. Depuis les révélations du Canard enchaîné sur un emploi présumé fictif pour son épouse, François Fillon connait une lente chute dans les sondages en vue de l’élection présidentielle. Une mauvaise passe confirmée par le dernier sondage Ipsos-Cevipof pour Le Monde. Sorti ce jeudi, il place le candidat Les Républicains à la troisième place des intentions de vote au premier tour, avec 18,5% des voix, contre 26% pour Marine Le Pen et 23% pour Emmanuel Macron.

Un écart donc relativement important, surtout comparé aux sondages plus récents qui mettent Fillon et Macron au coude-à-coude.

Le candidat d’En marche! se qualifierait donc pour le second tour, mais pourrait voir son score grignoter par François Bayrou. Si ce dernier se déclare candidat (il affirme ne pas avoir encore pris sa décision), le leader du Modem récolterait 6% d’intentions de vote, et prendrait trois points à Emmanuel Macron (à 20%) contre un seul pour François Fillon (17,5%) et Marine Le Pen (25%).

Lire l’article complet sur Atlantico.fr