Turquie: un magazine fermé après avoir caricaturé Moïse

L’un des plus célèbres magazines satiriques de Turquie a été fermé et toute son équipe limogée par son éditeur après la publication d’une caricature de Moïse jugée insultante.

Dans son dernier numéro, Girgir a publié une caricature dans laquelle Moïse guide les juifs hors d’Egypte, ses compagnons se plaignant dans un flot d’injures.

« La décision a été prise de fermer le magazine et de renvoyer tout le personnel à cause de la caricature de mauvais goût », ont annoncé les éditeurs dans une déclaration publiée par l’hebdomadaire sur les réseaux sociaux .

