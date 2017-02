Une ligne directe Tel-Aviv Casablanca et Marrakech

Le tour-opérateur israélien Flying Carpet affréte des avions à destination de Marakesh et Casablanca

A partir de mai prochain le tour-opérateur Flying Carpet va assurer chaque semaine des vols à destination de Marrakech et Casablanca (en alternance) à partir de 600 dollars.

Selon 360.ma, le tour-opérateur aurait réussi à contourner l’interdiction d’effectuer des vols directs entre Israël et le Maroc en faisant escale en Sicile.

Ainsi, les passagers recevraient de nouveaux billets indiquant « Sicile » comme lieu de provenance.

