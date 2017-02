Emmanuel Macron – Israël, les Juifs de France et le Proche Orient

Ferme contre le boycott d’Israël, défendant une laïcité inclusive ne menaçant pas les pratiques religieuses, le candidat d’En marche ! pourrait emporter une part non-négligeable du scrutin juif

Surdoué en économie, familier des concepts philosophiques, novice en politique étrangère, Emmanuel Macron est parfois comparé à Valéry Giscard d’Estaing ou à Georges Pompidou, qui lui aussi aimait les « humanités ». Mais le candidat d’En Marche ! se voit plutôt en hériter des plus charismatiques François Mitterrand et Pierre Mendès-France. Ses détracteurs soulignent à juste titre que le candidat d’En Marche ! n’a toujours pas publié de programme. Ses partisans, dont le nombre grandit semaine après semaine, eux sont fiers de son modernisme et de son réalisme politique.

Meeting après meeting, déclaration après déclaration Emmanuel Macron dessine un projet qui, s’il l’applique une fois élu, impactera, au-delà de la vie politique française, également la vie des juifs : dans leur rapport à leur religion et à Israël.

Si les suffrages le portent à l’Élysée, sera-t-il le président qui sortira la France de son rapport ambigu à Israël ? Saura-t-il apaiser le rapport entre la laïcité, cette spécificité française, et la présence de minorités religieuses, dont les Juifs, qui veulent préserver leurs traditions ?

Alors que Marine Le Pen promet d’imposer à tous les franco-israéliens le choix d’une seule nationalité, Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, lors d’un voyage officiel en Israël en septembre 2015, exposait sa vision de cette double appartenance : « Vivre en Israël ne signifie par couper les ponts avec le pays d’origine. Bien au contraire, les Franco-israéliens ont une double culture qu’il faut entretenir, chérir et qui constitue un véritable défi. Le lien avec la France doit rester vivace par-delà la distance », expliquait-il depuis Tel-Aviv.

Lire l’article complet sur The Times of Israël