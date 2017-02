Le ton monte entre Israël et le Hezbollah

La tension est montée d’un cran entre Israël et le Hezbollah. Après le discours belliqueux de Hassan Nasrallah, menaçant de tirer des missiles sur des concentrations de population ainsi que des sites stratégiques, Israël ne cesse d’envoyer des messages d’avertissements, ouvertement et indirectement par canaux diplomatiques. Dimanche soir le ministre israélien des Transports et des Renseignements Israël Katz a été ferme envers l’organisation terroriste maus aussi envers le gouvernement libanais: « Si le Hezbollah ose mettre à exécution ses menaces Israël attaquera sans discernement toutes les infrastructures du Liban jusqu’au chaos ».

Le nouveau président libanais Michel Aoun s’est résolument rangé du côté du Hezbollah et également menacé Israël.

