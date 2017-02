Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi, a critiqué « l’alignement contre l’Iran » entre l’Arabie saoudite et Israël sur les questions régionales, a rapporté lundi l’agence officielle Irna.

« L’alignement (des responsables saoudiens et israéliens, ndlr) contre l’Iran n’est pas accidentel. Il y a de nombreux signes qui montrent la coordination entre ces deux régimes dans les dossiers régionaux », a-t-il dit cité par l’agence officielle Irna.

« Pour compenser leurs nombreux échecs dans la région, les deux régimes croient qu’il faut créer un climat anti-iranien au niveau international », a ajouté M. Ghassemi.

« C’est misérable qu’un responsable du régime d’occupation (Israël, ndlr) compte ouvertement sur la coopération (…) d’un pays islamique pour mener à bien sa politique anti-iranienne », a-t-il encore dit.

En visite à Washington, le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a vanté jeudi une « occasion sans précédent car nombre de pays arabes ne considèrent plus Israël comme un ennemi mais comme un allié face à l’Iran et à Daech (groupe Etat islamique, ndlr), les forces jumelles de l’islam qui nous menacent tous ».

