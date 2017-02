Paix au Proche-Orient: une réunion secrète s’est tenue en 2016

Une réunion secrète sur un plan de paix au Proche-Orient s’est tenue il y a un an en Jordanie entre le secrétaire d’État américain de l’époque, le premier ministre israélien, le roi de Jordanie et le président égyptien, a révélé dimanche un journal israélien, ce qu’a confirmé un ex-responsable américain.

Cette entrevue, qu’aucun média n’avait jamais pu rapporter, avait réuni en février 2016 John Kerry, Benjamin Nétanyahou, Abdallah II et Abdel Fattah al-Sissi, dans la ville portuaire jordanienne d’Aqaba, précise le quotidien Haaretz, en citant d’anciens membres de l’administration Obama.

À Washington, un ex-responsable américain a confirmé à l’Agence France Presse que cette réunion secrète avait bien eu lieu à Aqaba, mais sans vouloir donner de détails sur le contenu de la proposition qu’avait faite John Kerry.

À l’époque, le chef de la diplomatie américaine s’était rendu officiellement à Amman les 19 et 20 février 2016 pour y rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas et il avait été reçu par le roi Abdallah dans sa résidence d’Aqaba, au bord de la mer Rouge.

Selon le journal israélien, John Kerry – qui n’a cessé jusqu’à son départ le 19 janvier dernier de travailler sur le conflit israélo-palestinien – avait demandé aux trois dirigeants d’accepter six principes qu’il avait ensuite dévoilés lors d’un discours à Washington le 28 décembre 2016.

