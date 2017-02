Nétanyahou affirme avoir été l’initiateur du sommet secret tenu en Jordanie

La réunion a eu lieu l’année dernière à Aqaba, en présence du président égyptien et du roi de Jordanie

Benyamin Nétanyahou Benyamin Nétanyahou a déclaré dimanche aux ministres de son parti (Likud) avoir été l’initiateur du sommet régional secret organisé avec des dirigeants arabes l’année dernière.

Nétanyahou a par ailleurs confirmé qu’il avait rejeté le plan d’initiative de paix proposé par le secrétaire d’Etat américain John Kerry présent lors de la rencontre, selon le quotidien israélien Haaretz.

Un sommet secret s’est tenu à Aqaba, en Jordanie le 21 février 2016, où cours duquel le secrétaire d’État d’alors John Kerry a présenté un plan pour une initiative de paix régionale, comprenant notamment la reconnaissance d’Israël comme un État juif et le renouvellement des pourparlers avec les Palestiniens avec le soutien des pays arabes.

Le roi Abdullah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi étaient également présents lors de cette réunion dans la ville jordanienne, mais pas le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, selon le journal, qui précise que Nétanyahou n’a pas accepté la proposition de Kerry, lui affirmant qu’il aurait du mal à obtenir une approbation auprès de sa coalition.

Selon Haaretz, qui cite d’anciens hauts fonctionnaires de l’administration Obama, c’est John Kerry qui a initié le sommet malgré l’échec de l’initiative de paix que les Américains entre Israël et les Palestiniens en avril 2014, et en dépit de ses relations houleuses avec le Premier ministre israélien.

