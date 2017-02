Antisémites, homophobies, anti-blancs : pourquoi le cas Mehdi Meklat n’est malheureusement pas un “dérapage” isolé

Ce jeune auteur est au cœur d’une polémique alors que plusieurs de ses tweets injurieux ont été ressortis par des internautes. Selon lui, il s’agissait d’une « provocation d’un personnage fictif ».

Mehdi Meklat, ancien du Bondy Blog et ex-chroniqueur de France Inter, ce genre de jeune issu de la banlieue qui a réussi, qu’on aime à exhiber en pensant rassurer, vient de se voir remis en mémoire des tweets peu communs qu’il a lancés précédemment sur la toile, sous le pseudo de « Marcelin Deschamps » : « Injures, propos antisémites et homophobes sont remontés d’un coup, après son passage jeudi dernier à l’émission de France 5 « La grande librairie », pour la promotion de son dernier ouvrage », écrit le Nouvel Obs/Rue 89 sur le sujet1, peu habitué à dénoncer les excès des jeunes des quartiers.

Florilège de ses tweets : 8 juillet 2011 : « Regrette que Ben Laden soit mort. Il aurait pu tout faire péter. #ss5 #attentat » ; 24 octobre 2012 : « Venez on enfonce un violon dans le cul de Madame Valls. » ; 27 juillet 2015 : « Caroline Fourest elle va au camping pour toucher des nénettes dans les toilettes !!! » ; 30 décembre 2012 : « Je crache des glaires sur la sale gueule de Charb et tous ceux de Charlie Hebdo. » ; 16 novembre 2014 : « LES BLANCS VOUS DEVEZ MOURIR ASAP. »

On s’interroge ? Comment l’individu qui tweete ces abominations a pu être publié aux éditions du Seuil ? Mieux encore, faire la Une des « Inrocks » avec Christiane Taubira, il y a peu? Chercher l’erreur…

Mais il y a plus grave, voilà que l’on entend maintenant banaliser totalement ces tweets, à les attribuer à « un personnage » qu’il aurait joué. Oups ! Il fallait y penser. Mehdi Meklat prétend que c’est « son double maléfique qui tweetait ». On ne peut pas avoir plus de mépris pour l’opinion publique et ceux auxquels il les a infligés : qu’il s’agisse de ceux qui les ont reçus comme victimes ou ceux chez lesquels ils ont servi à encourager l’antisémitisme, l’homophobie, l’appel à travers la suppression des blancs à la haine de la France, contre l’esprit libre des caricaturistes… Mais on le sait bien, viser ces derniers, c’est beaucoup moins graves aux yeux de certains que d’en mettre en cause d’autres, rassemblés derrière l’icône du jeune de banlieue, immigré ou enfant d’immigré et évidemment pauvre, car on ne peut être pauvre si on est blanc et du cru, c’est bien connu, et encore présenté comme ex-colonisé, même si c’est un fantasme pour bien d’entre eux. Des intouchables, envers lesquels la moindre critique fait courir le risque de procès en racisme ou en islamophobie.

Des tweets qui pourraient bien tomber sous le coup de la loi, si on y regardait de plus près, autour desquels il peut encore discourir, se justifier à coups de tours de passe-passe. Il ne risque pas, il est vrai, de poursuites du parquet, où une plainte d’SOS Racisme, encore moins du Collectif Contre I’Islamophobie en France, trop occupés à faire le procès d’un Georges Bensoussan2 qui dénonce depuis des années cette situation hypocrite de laisser faire, trainé devant le tribunal pour des reproches qui touchent à la justesse des mots, quand ici le pire a été écrit, et sans ambiguïté. C’est toute une époque de résumée !

