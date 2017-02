L’affaire Mehdi Meklat éclabousse des médias français

Le jeune écrivain et journaliste, voit des années d’injures et d’appels à la violence envers les femmes, les juifs et les homosexuels dévoilés au grand jour

Le journaliste et écrivain Mehdi Meklat est au centre d’un vaste scandale après la découverte d’une longue série de messages à caractère violemment homophobe, misogyne et antisémite publiés sous pseudonyme, et sous sa véritable identité, sur le réseau social Twitter.

Une vague de sidération et d’embarras a touché les employeurs et collègues de ce jeune homme de 24 ans, journaliste-chroniqueur star du Bondy Blog, de France Inter où il officiait, dans le duo les Kids dans l’émission de Pascale Clark et d’Arte où il réalisait des chroniques. Mehdi Meklat est également proche du controversé CCIF.

Récemment apparu aux côtés de Christiane Taubira en une du journal les Inrockuptibbles, Mehdi Meklat va voir son deuxième livre bientôt publié par les éditions du Seuil, un roman écrit à quatre mains avec Badroudine Saïd Abdallah, l’autre moitié du duo des Kids.

« Faîtes entre Hitler pour tuer des Juifs » tweetait Meklat, sous son vrai nom, pour commenter les Césars; ou ecnore le 12 février 2012: « Sarkozy = La synagogue = les juifs = shalom = oui, mon fils = l’argent #ToiAussiFinanceLaCampagneDeSarkozy ». Et le lendemain : « tu me manques, John Galliano, Reviens mec » écrivait-il après la diffusion d’une vidéo où le créateur de mode, visiblement pas à jeun, tenait des propos pro-hitleriens.

