Hanegbi : Nétanyahou favorise la solution à 2 états

Le ministre des Affaires régionales, Tzahi Hanegbi, a déclaré lundi que le Premier ministre Benjamin Nétanyahou était toujours engagé vis-à-vis de la solution à deux états, comme il l’avait souligné dans son discours de Bar-Ilan de 2009.

« Rien n’a changé depuis. C’est toujours la politique en vigueur pour le Premier ministre, et donc pour le gouvernement israélien », a déclaré Hanegbi aux dirigeants juifs américains à la Knesset. « Les principes du discours de Bar-Ilan sont encore plus pertinents aujourd’hui qu’ils ne l’étaient au moment où ils ont été énoncés. Le Moyen Orient n’est plus le Moyen Orient de 2009 », a ajouté Hangebi.

Pour ce confident de Nétanyahou, qui devrait se voir confier les clés du ministère des Communications mardi, il « n’a jamais été question » d’un état binational.

« Il n’y aura jamais un état unique. Aucun dirigeant israélien ne permettra à Israël de devenir potentiellement un état arabe dans le futur », a-t-il affirmé. Aucun dirigeant israélien « n’ébranlera le rêve juif, le rêve sioniste. »

« C’est hors de question », a-t-il ajouté.

